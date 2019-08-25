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Гибель бойца на Донбассе: погиб 20-летний морской пехотинец

25 августа, 19:21

Погибшим бойцом оказался уроженец Тернопольской области

Погибшему морскому пехотинцу было всего 20 лет

Погибшему морскому пехотинцу было всего 20 лет / Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил во время обстрела, который устроили оккупанты 25 августа, погиб 20-летний военнослужащий 35 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Виталий Собко.

Как сообщили в Ланивецком районном военном комиссариате, боец погиб во время выполнения служебных обязанностей.

"В зоне проведения операции Объединенных сил, погиб наш земляк, военнослужащий 35 бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович", – говорится в сообщении военкомата.

Как сообщило тернопольское издание "Терміново", Собко – родом из села Борсуков Ланивецкого района Тернопольской области.

Перед тем, как пойти на службу в армию, боец жил в Тернополе. 27 марта ему исполнилось 20 лет.

Напомним, за минувшие сутки, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донбассе из-за ЧП с оружием погиб один военный и трое получили ранения средней и легкой тяжести. ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Другие детали пока что не сообщаются.

Также на минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

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Донбасс ВСУ погибший морпех ООС

Источник: Сегодня

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