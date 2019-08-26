Боевики на Донбассе усилили обстрелы, погиб украинский боец

За минувшие сутки боевики на Донбассе, 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом погиб боец Вооруженных сил Украины, а трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня <…> На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено 10 обстрелов позиций ООС:
- неподалеку Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз в районе Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки – из автоматического гранатомета;
- в районе Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Троицка – из автоматического гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили три обстрела позиций ООС:
- вблизи Шумел по направлению района Шахта 6-7 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия;
- в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Южного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", – добавили в штабе ООС.
Напомним, 24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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