В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв

Сегодня, 20:45

Инцидент произошел на улице Артема, напротив спортивного комплекса "Олимпийский"

 

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

В центре оккупированного боевиками Донецка взорвался автомобиль. Как сообщают подконтрольные террористам местные СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.


Утверждается, что взрыв, произошел на проезжей части улицы Артема напротив спортивного комплекса "Олимпийский".

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Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Донецке пострадал один человек, также были повреждены четыре автомобиля, в одном из многоэтажных домов выбиты стекла.

"Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва", – сказал журналистам так называемый "глава" Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев.

Это уже не первый взрыв оккупированном городе.

Напомним, 26 октября в центре Донецка в одной из пятиэтажек прогремел взрыв. Как сообщили дончане, инцидент произошел по улице Красноармейской, 84 – неподалеку от Дворца спорта "Шахтер" и горбольницы № 5.

Пострадали пятеро человек, среди которых были двое взрослых мужчин, два маленьких ребенка и восемнадцатилетняя Илона Густилина. При взрыве девушка получила ожоги 2-й и 3-й степени 98% поверхности тела. Через пять дней она скончалась в больнице.
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Источник:

УНИАН

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