В "ДНР" нашли замену "Боярышнику": боевиков "косит" новая угроза "Барвик"

Сегодня, 09:02

Украинской армии станет еще легче на Донбассе – боевики сами себя травят

Боевики на Донбассе. Фото: архив
Боевики на Донбассе. Фото: архив

Спиртосодержащему лосьону "Боярышник", который оказался под запретом в России, боевики в Донецке нашли замену – теперь они потребляют самодельный "коктейль Барвик", который не редко стал приводить к летальным исходам. Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, количество потребителей "Боярышника" в Донецке снизилась после серии смертельных случаев. Однако местные алкоголики нашли ему замену – капли на спирту "Корвалол" и "Барбовал", на основе которых стали делать т.н. "коктейль Барвик".

"Кроме алкоголя в спиртовых каплях содержатся лекарственные препараты, которые быстрее формируют зависимость, чем алкоголь. Именно любители "Барвика" стали в последнее время потенциальными "контрактниками" так называемой армии Дырляндии (Л/ДНР). Так что постоянные суициды на фоне алкоголя, нарушение мер безопасности при обращении с оружием, конфликты со смертельным исходом среди боевиков российско-террористических подразделений нам только на руку. Каждый самоликвидированный враг Украины – это шаг к нашей победе", – написал "Штирлиц".

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Как сообщал Штефан, очередной боевик т.н. "ДНР" стал претендентом на "премию Дарвина", когда попытался проверить свой бронежилет на пулепробиваемость. "Воин" с другими подельниками всадили пять пуль, но случилась беда.

Ранее мы также писали о серьезных проблемах у боевиков на Донбассе. У "воинов" "ДНР" и "ЛНР" процветает алкоголизм и наркомания, что становится опасным для российских военных, а также растет количество суицидов.
Донбасс, алкоголики, штирлиц, боевики, боярышник

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"Сегодня"

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