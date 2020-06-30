Третий раз в плену: в Донецке поймали сбежавшего от боевиков Григория Синченко

Парень несколько раз звонил матери - просил помочь с возвращением на мирную часть страны

Боевики на Донбассе снова схватили 29-летнего украинца Григория Синченко – пленника, которому удалось бежать из донецкой тюрьмы в конце мая. Об этом сообщила его мать Татьяна Гулевская, сообщает "Радио Свобода".

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"Григория схватили в понедельник, 29 июня. Такую информацию предоставил наш адвокат, который находится в Донецке. По его данным, моего сына сейчас удерживают на территории местного ИВС (изолятор временного содержания. – Ред.), но точной информации о его местонахождении нет", – рассказывает женщина.

Неделю назад подконтрольные России боевики также задержали 26-летнюю сестру Григория Синченко Ольгу, сообщила Гулевская. Девушку, по ее словам, допрашивали, поскольку думали, что она что-то знает о брате. Однако на связь он выходил только с мамой.

"Мы переживали, что Григория могли даже убить. Но на самом деле он чудом сбежал. Несколько раз звонил мне – просил помочь с возвращением на мирную часть страны. Во вторник, 30 июня, ему должны были передать вещи, необходимые для возвращения, однако накануне сына снова схватили. Мы боимся, что ему грозит физическая расправа и очередные пытки", - рассказала Татьяна Гулевская.

Григорий Синченко фактически уже в третий раз в плену боевиков. Впервые его взяли в плен еще в 2016 году. Парня обвинили в работе на пользу Украине, но освободили во время большого обмена в декабре 2017 года. Григорий тогда рассказал маме, что его подвешивали наручниками, били до потери сознания и много раз пропускали через тело разряды тока. Во время одной из пыток даже надорвали легкое, а потом, как он рассказывал, пожалели и доставили в больницу.

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Второй раз парень попал в плен в октябре 2019 года. В мае, как заявили в самой оккупационной администрации Донецка, ему удалось бежать. Тогда мать Григория опасалась, что на самом деле сына могли убить, а выдавать это за побег.

По данным СБУ, в плену подконтрольных России администраций в ОРДЛО находятся 214 граждан Украины.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в оккупированном Донецке боевики похитили 20-летнего украинца Богдана Максименко и уже более двух месяцев удерживают его в тюрьме.

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