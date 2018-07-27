В Донецкой области мосты нуждаются в капитальном ремонте

Ездить и ходить по мостам Славянска и Краматорска уже опасно

Ямы по колено, разбитый асфальт и разрушенные опоры. Именно в таком состоянии сейчас находятся мосты в городах Славянск и Краматорск в Донецкой области.

В частности, в аварийном состоянии находится мост, через который проходит объездная дорога вокруг Славянска. Это кратчайший путь для водителей грузовиков, ведь ездить через город им запрещено. Многим приходится проезжать здесь несколько раз в день, но альтернативы нет. Рядом находится еще один мост, но ездить по нему – также опасно. Бетонные плиты пупепровода разошлись, а пешеходные дорожки и перила рассыпались. Не лучше ситуация и с основными мостами, ведущими в центр города. Отбойники здесь разбиты, а на тротуарах дырки: людям приходится ходить по проезжей части. В местной мэрии говорят, что на ремонт мостов нужно 67 миллионов гривен.

"Из местного бюджета такая сумма непосильная, безусловно, поэтому обращаемся, в область и надеемся на положительное решение данного вопроса", – говорит мэр Славянска Вадим Лях.

А в соседнем Краматорске мосты тоже требуют капитального ремонта. Самые проблемные участки – это переправа через реку Казенный Торец и путепровод над железной дорогой.

На данный момент конкретных сроков, когда мосты начнут ремонтировать, никто не называет. Ведь денег на это нет ни в Славянске, ни в Краматорске: финансирование на реконструкцию городских переправ ждут из областного бюджета.

Не так давно в Павлоградском районе Днепропетровской области во вторник рухнул мост. ЧП произошло в тот момент, когда по путепроводу ехал грузовик, перевозивший зерно.

А на Прикарпатье, в Калушском раойне, обрушился автомобильный мост через речку Чечва, который соединяет селе Пийло и Довге Калушске.