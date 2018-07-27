На Прикарпатье под внедорожником полицейских провалился мост

Сегодня, 12:50

Теперь сельские жители, желающие добраться до райцентра, вынуждены ходить полями   


На месте происшествия. Фото: соцсети

На месте происшествия. Фото: соцсети

На месте происшествия. Фото: соцсети

В Долинском районе Прикарпатья, в четверг, 26 июля, провалился мост, по которому ехал автомобиль полиции.

"Как стало известно, правоохранители ехали на вызов в село Оболоння. В этот момент под их автомобилем Mitsubishi Outlander провалился мост. Местные жители с помощью троса вытащили машину полицейских. К счастью, обошлось без жертв", -  информирует "Галицький кореспондент".

В результате мост, соединяющий село с Долиной, разрушено. Сельские жители, которые хотят добраться до райцентра, теперь вынуждены идти через поля и болота. Подробности выясняются.

Напомним, недавно на  Прикарпатье, в Калушском районе, обрушился автомобильный мост через речку Чечва, который соединяет селе Пийло и Довге Калушске. Пострадавших и травмированных нет.

Также на Прикарпатье, в поселке Мыслов Калушского района,  три человека получили ранения, провалившись на аварийном мосту. Теперь десятки их односельчан остались без сообщения с внешним миром, и ехать к людям не спешит даже "скорая" помощь.

Ранее  в селе Лунка Черновицкой области течение вышедшей из берегов реки Прут повредило мост.
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"Сегодня"

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