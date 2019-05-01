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В Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия

1 мая, 16:22

В полицию обратился местный житель, который нашел тайник

Фото: Нацполиция

В Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия, сообщила пресс-служба Нацполиции.

К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.

На указанное место правоохранители, которые обследовали дом. В результате обыска изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибра 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 мм.

Найденное оружие направлено на экспертизу. Сейчас полиция устанавливает владельца опасного арсенала.

Уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Владельцу тайника грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Луганской области сотрудники СБУ, полицейские и пиротехники ГСЧС обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. По предварительным данным, тайник обустроили участники агентурной сети пророссийских террористов. Ее правоохранители разоблачили еще в 2015 году.

Также мы рассказывали, что следователи Государственного бюро расследований Николаева завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника, подозреваемого в похищении трех автоматов, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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Тег оружие, Донбасс, боеприпасы, арсенал, патроны

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