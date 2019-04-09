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В Луганской области нашли тайник с оружием и боеприпасами

Сегодня, 10:11

Схрон обустроили участники агентурной сети пророссийских террористов

В Луганской области нашли тайник с оружием и боеприпасами Донбасс Схрон обустроили участники агентурной сети пророссийских террористов

В Луганской области сотрудники СБУ, полицейские и пиротехники ГСЧС обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Тайник нашли в лесополосе вблизи поселка Беловодск. Там обнаружили три подствольные гранатомета "ГП-25", "РПГ-22", противотанковую мину "ТМ-62М", восемь противопехотных мин "ОЗМ-72" и "МОН-50", восемь осколочных боеприпасов для гранатометов "ВОГ-25", 18 тротиловых шашек общим весом почти семьсот граммов, автомат АКС-74, "РПГ-26", 17 осколочных противопехотных гранат "Ф-1", "РГД-5", "РГН 2", 250 грамм рассыпчатого​​взрывчатого вещества и 14 запалов к гранатам.

По предварительным данным, тайник обустроили участники агентурной сети пророссийских террористов. Ее правоохранители разоблачили еще в 2015 году.

"Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения схрон и лиц, причастных к его обустройству", – отметили в СБУ.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

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Тег СБУ, террористы, лесополоса, тайник, пиротехники, Луганская область

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