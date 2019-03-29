В Донецкой области полицейские "накрыли" наркопритон

Женщине, организовавшей наркопритон, грозит от трех до пяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Донецкой области.

В Донецкой области полицейские "накрыли" наркопритон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dd1/9db/5c9dd19dbd4e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dd1/9db/5c9dd19dbd4e4.jpg 2019-03-29T10:15:00+02:00 Донбасс Женщине, организовавшей наркопритон, грозит от трех до пяти лет лишения свободы

В Дружковке в квартире местной жительницы изготовляли и употребляли наркотики. Местные копы разоблачили наркопритон, сообщили в пресс-службе полиции в Донецкой области.

Как выяснилось, недавно полицейские получили информацию о том, что в квартире одной из многоэтажек города изготовляют и употребляют наркотики. После этого сообщения копы провели в квартире 27-летней женщины обыск. Там они изъяли использованы медицинские шприцы, посуду и ингредиенты для изготовления наркотиков.









Кроме того, когда на место прибыли полицейские, в доме находились еще четверо посетителей. Они уже пребывали в состоянии наркотического опьянения.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Украины (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – отметили в полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что ;в Киевской области молодая женщина устроила наркопритон в квартире. Полицейские во время обыска обнаружили не только рабочий "инвентарь", но и "гостей" под действием наркотиков.

А в Одесской области правоохранители ликвидировали наркопритон в арендованной квартире.

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