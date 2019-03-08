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Трое жителей Прикарпатья "страстно" увлеклись наркобизнесом: ребят арестовали

Сегодня, 06:15

Дельцы организовали две наркотических лаборатории и два наркопритона

Фото: Facebook
Трое жителей Прикарпатья "страстно" увлеклись наркобизнесом: ребят арестовали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/117/26e/5c811726ef600.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/117/26e/5c811726ef600.jpg Запад Дельцы организовали две наркотических лаборатории и два наркопритона

На Прикарпатье прокуратура сообщила о подозрении ОПГ, организовавшей работу двух наркотических лабораторий и двух наркопритонов, кроме этого злоумышленники  распространяли наркотики по всей территории области.

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2018 на территории Ивано-Франковской области  группа в составе трех человек и двух человек, которые не входили в состав ОПГ, обустроили две наркотические лаборатории и два наркопритона, в которых производили и хранили наркотические средства и психотропные вещества", – сообщают в прокуратуре.

Готовый товар  сбывали и распространяли среди молодежи Ивано-Франковской области. В настоящее время все участники преступной группировки задержаны, им избрали  меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

 

Напомним, недавно в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров.

Кроме того, ранее на Буковине задержали  местных жителей, которые изготавливали амфетамин в одном из дачных домиков, на окраине Черновцов.

Также мы писали, что в Украине хотят стоит декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления, о чем рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

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Тег наркотики, арест, наркопритон, Прикарпатье

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