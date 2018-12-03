В Донецкой области пожар унес жизнь пожилой женщины

В Донецкой области в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 01:00. Как выяснилось, огонь вспыхнул в частном доме на улице Нижняя в селе Якивливка в Бахмутском районе. В 1:54 спасателям удалось локализировать пожар, в 3:04 его уже ликвидировали. Огонь успел уничтожить кровлю и перекрытие здания на площади 36 квадратных метров.

"Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело пожилой женщины без признаков жизни", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возгорания на данный момент устанавливается.

Напомним, 2 декабря в городе Кодыма Одесской области в жилом доме вспыхнул пожар. Погибли женщина и ее сын.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.