В Одесской области пылал жилой дом: погибли женщина и ребенок

Сегодня, 06:43

Причиной возгорания, предварительно, стало короткое замыкание

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В городе Кодыма Одесской области в жилом доме вспыхнул пожар. Погибли женщина и ее сын, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул вечером 2 декабря. О нем спасателям стало известно в 17:46, горел частный одноэтажный жилой дом. В 18:12 спасателям удалось локализировать пожар, а в 18:28 его ликвидировали.

"На месте происшествия обнаружены тела погибших женщины 1992 г.р. и ее сына 2012 г.р", – рассказали в ГСЧС.

По данным спасателей, предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электроудлинителя.

Напомним, 30 ноября в городе Белая Церковь два человека погибли во время пожара в гараже. Огонь тушили 11 человек личного состава и три единицы техники. Причина пожара и персональные данные погибших выясняются. 

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту. 
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Источник:

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