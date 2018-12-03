В Одесской области пылал жилой дом: погибли женщина и ребенок

В городе Кодыма Одесской области в жилом доме вспыхнул пожар. Погибли женщина и ее сын, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул вечером 2 декабря. О нем спасателям стало известно в 17:46, горел частный одноэтажный жилой дом. В 18:12 спасателям удалось локализировать пожар, а в 18:28 его ликвидировали.

"На месте происшествия обнаружены тела погибших женщины 1992 г.р. и ее сына 2012 г.р", – рассказали в ГСЧС.

По данным спасателей, предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электроудлинителя.

Напомним, 30 ноября в городе Белая Церковь два человека погибли во время пожара в гараже. Огонь тушили 11 человек личного состава и три единицы техники. Причина пожара и персональные данные погибших выясняются.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.