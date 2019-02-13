В Донецкой области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины
Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели
В Мариуполе в одноэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Пожар произошел на улице Шевченко в селе Виноградное. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар произошел в одноэтажном жилом доме. Бойцам ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар.
"Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, 1953 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, не так давно в Дружковке Донецкой области в девятиэтажном жилом доме произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Семерых человек удалось вытащить из огня.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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