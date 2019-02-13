В Донецкой области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay

В Донецкой области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg 2019-02-13T09:48:00+02:00 Донбасс Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

В Мариуполе в одноэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Пожар произошел на улице Шевченко в селе Виноградное. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар произошел в одноэтажном жилом доме. Бойцам ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар.

"Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, 1953 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, не так давно в Дружковке Донецкой области в девятиэтажном жилом доме произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Семерых человек удалось вытащить из огня.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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