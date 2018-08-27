В Донецкой области столкнулись маршрутка и микроавтобус: есть пострадавшие

В центре Славянска Донецкой области столкнулись маршрутка и микроавтобус, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня, 27 августа, в 6:50 на перекрестке улиц Центральной и Шелковичной. В результате столкновения пострадали три пассажира маршрутки: две женщины и мужчина. Их госпитализировали в травматологию. На данный момент полицейские проверяют все обстоятельства происшествия.

"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек: