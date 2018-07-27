В Донецкой области в многоэтажке вспыхнул пожар: пострадали дети

В городе Краматорск Донецкой области в одной из многоэтажек вспыхнул пожар. Пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Пожар возник в квартире, когда никого из взрослых не было дома. Мать пострадавших утром ушла на работу, оставив мальчика и девочку одних. Около 11:00 соседи увидели дым, который выходил из квартиры, и сразу вызвали спасателей и скорую помощь.

В результате инцидента дети отравились продуктами горения. На данный момент они находятся в реанимационном отделении больницы. Состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает.

"Факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. Полиция проверяет обстоятельства происшествия", – отметили правоохранители.

А в Шевченковском районе Запорожья сегодня произошел пожар в пятиэтажном общежитии.

Не так давно на Прикарпатье в огне погибли двое детей. Трагедия произошла вчера, 12 июля, около семи вечера в поселке Войнилов Калушского района.

Ранее в Волынской области во время пожара в жилом доме погиб годовалый сын хозяина жилища.

