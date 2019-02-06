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В Донецкой области вспыхнул частный дом: погиб мужчина

Сегодня, 10:00

Причину пожара на данный момент устанавливают

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области.
В Донецкой области вспыхнул частный дом: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a91/aa4/5c5a91aa43132.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a91/aa4/5c5a91aa43132.jpg Донбасс Причину пожара на данный момент устанавливают

В Славянске Донецкой области в частном жилом доме произошел жуткий пожар, жертвой которого стал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул 5 февраля в одноэтажном доме на улице Кривоноса. Как выяснили прибывшие на место спасатели, возгорание произошло в одной из комнат здания. Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пламя.

"В результате пожара погиб мужчина", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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Тег пожар, мужчина, славянск, погибший, Донецкая область, жилой дом

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