В Донецкой области вынесли приговор российскому наемнику боевиков

В Донецкой области российского наемника боевиков так называемой "ДНР", воевавшего против Украины, приговорили к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Орджоникидзевский районный суд города Мариуполь признал уроженца Свердловской области Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "участие в террористической организации", "незаконное обращение с оружием" и "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в феврале 2017 года бывший российский военнослужащий, устав от безденежья, решил воспользоваться своими навыками и отправился на оккупированную территорию Донбасса, где вступил в ряды боевиков для участия в военных действиях против Вооруженных сил Украины.

Обходя контрольные пункты въезда-выезда, подконтрольные Украине, россиянин незаконно пересек государственную границу и прибыл в Донецк, где сразу же был зачислен в "5-ю Отдельную мотострелковую бригаду "Оплот" на должность стрелка. Ему выдали огнестрельное оружие и боеприпасы, и россиянин подписал контракт, в котором оговаривалась его будущая "зарплата".

С февраля по март 2017 года мужчина участвовал в вооруженном противостоянии с ВСУ на стороне "ДНР", а в апреле 2017 года россиянина с оружием задержали украинские военные, которые передали его правоохранительным органам.

Напомним, ранее недалеко от российского Санкт-Петербурга было обнаружено кладбище с массовыми захоронениями российских наемников, которые принимали участие в агрессии Кремля на Донбассе, а также воевавших на территории в Сирии.

Как известно, в Кремле постоянно отрицают участие и гибель своих кадровых военных на Донбассе. Личные документы российских солдат, уничтоженных украинцами, объявлялись недействительными, а сами солдаты – увольнялись задним числом.

Что касается потерь России в Сирии, то Кремль постоянно уверяет, что там присутствуют только "военные советники". В то же время есть многочисленные подтверждения того, что на Ближнем Востоке воюют и гибнут морпехи из Севастополя и российские спецназовцы.

Но самую большую часть российского контингента в Сирии составляют наемники из частной военной компании "Вагнер", которые в феврале 2018-го попытались атаковать позиции американцев и потеряли убитыми более 200 человек, еще сотни "солдат удачи" были ранены.