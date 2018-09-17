Волкер назвал главное условие для урегулирования на Донбассе

Москва не демонстрирует никакой готовности к тому, чтобы двигаться вперед, считает американский дипломат

Прогресс в переговорах по мирному урегулированию на Донбассе на данный момент зависит от Российской Федерации. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

В частности, он считает, что до завершения выборов в Украине возможен любой прогресс по Донбассу. Он также напомнил, что продолжаются переговоры о перемирии, о введении миротворцев ООН и так далее.

"Но все в руках России. Сейчас они не демонстрируют никакой готовности к тому, чтобы двигаться вперед. Но однажды Россия к этому придет, и мы всегда должны быть готовы. Полагаю, пока что они будут ждать результатов выборов. Но точно этого никто не знает", - добавил Волкер.

Ранее Волкер заявил, что последствия убийства главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко привели к тому, что Российская Федерация получила более жесткий контроль над непризнанными "республиками" Донбасса. В то же время он подчеркнул, что на оккупированном Донбассе сложно разграничить политику Кремля и инициативу местных банд.

Как известно, в НАТО назвали единственный способ окончания войны на Донбассе.