В Дружковке задержали бывшего боевика "ДНР"

Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы

В Дружковке Донецкой области правоохранители разоблачили и задержали бывшего боевика так называемой "ДНР", который начале июня 2014 года, когда город находился под оккупацией террористов, добровольно пополнил ряды бандформирования. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Во время проведения оперативно-профилактической отработки Дружковки сотрудники уголовного розыска совместно с представителями второго управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, задержали местного жителя 1974 года, который значится в розыскных базах, как участник НЗФ "ДНР"", – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, в начале июня 2014 года, когда Дружковка находилась под оккупацией террористов, мужчина добровольно пополнил ряды бандформирования и осуществлял пропускной режим на въездах-выездах.

"Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет", – отметили в полиции.

А 21 июля в Мариуполе во время проверки документов правоохранители задержали бывшего охранника военных складов боевиков.

Напомним, не так давно на Донбассе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил разоблачили и задержали бывшего участника "ДНР", который скрывался от правосудия.