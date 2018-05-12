В Госдепе считают, что незаконный "гумконвой" РФ прибыл для пополнения запасов войск

Сегодня, 03:25

В Госдепартаменте США сочли незаконной российскую поставку гуманитарной помощи на Донбасс

фото AFP
фото AFP

редставитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала незаконной поставку так называемого "гумконвоя" из России на оккупированные территории Донбасса, произведенную ранее на этой неделе МЧС РФ.

"В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной", – написала Нойерт в своем Twitter.

Она добавила, что отправка груза на Донбасс "скорее всего, была произведена для пополнения запасов cвоих (российских) войск" в регионе. 

Также представитель Госдепа обвинила Россию в "разжигании насилия" на Донбассе и призвала Москву "прекратить попытки дестабилизировать Украину".

"Россия подпитывает насилие; она вооружает, ведет и борется наряду с антиправительственными боевиками. Россия должна осуществить Минск и положить конец усилиям по дестабилизации Украины", – написала Нойерт.

Напомним, 8 мая Россия в одностороннем порядке осуществила пропуск очередного, 76-го так называемого гумконвоя. С 6:20 до 7:15 через российские пункты пропуска Матвеев Курган и Донецк на временно неконтролируемом участке границы в Украину проследовали две колонны в общей сложности из 41 автомобиля. 

В конце марта на оккупированный Донбасс прибыла 75-я колонна "гумконвоя" из России.  Украинским пограничникам не дали проверить две колонны грузовиков.

А предыдущая, 74-я колонна "гумконвоя" зашла на оккупированный Донбасс в конце февраля 2018 года. И также украинским пограничникам не дали осуществить детальный досмотр. 
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