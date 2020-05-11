В Госпогранслужбе рассказали, когда откроют проезд через админграницу на Донбассе

Пересечь админграницу можно только с разрешения командующего при экстренных ситуациях

Из-за распространения коронавируса на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение админграницы. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее – до отдельного распоряжения", – отмечает пресс-служба.

Также в сообщении напомнили, что во время действия этих ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего объединенных сил в крайних случаях.

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"Так, с 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешений. Основная часть – 236 положительных решений – были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

При этом в ГПСУ подчеркнули, что иногда люди, которые едут на оккупированную территорию из-за критических обстоятельств, не могут пересечь админграницу даже с положительным решением командующего объединенных сил.

"Более двух десятков человек, которых украинские пограничники с отдельными решениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону". Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возвращение таких граждан на контролируемую территорию", – рассказали в ведомстве.

Из-за этого в ГПСУ просит граждан, которые собираются на оккупированную территорию, учесть действия представителей НВФ.

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Напомним, на границах Украины для предотвращения распространения коронавируса закрыто 107 пунктов пропуска – почти половина из ныне действующих.

В конце марта Украина прекратила пассажирское сообщение с Европой из-за коронавируса, а вот открывать границы будет только не ранее, чем через 30 дней после того, как европейские страны начнут "открываться".

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