В "Л/ДНР" командиры боевиков нашли способ заработать на российских паспортах

Пока оккупанты заманивают целые группы боевиков в Ростовскую область для выдачи паспортов, на Донбассе - хаос

/ Фото: Сегодня

Несмотря на то, что боевики уже отказываются от российских паспортов, их командиры придумали схему, как заработать на паспортизации: у личного состава отбирают паспорта РФ по надуманному поводу, а потом возвращают за взятку. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ принимает меры по ускорению процесса получения российского гражданства военнослужащими российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, усиливается агитационно-пропагандистская работа и контроль над формированием и отправкой групп "военнослужащих" на территорию Ростовской области для получения российских паспортов.

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В то же время, по информации разведки, в соединениях и частях "1-го (Донецк) и 2го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ" получает распространение практика изъятия полученных российских паспортов у сержантов и рядовых под предлогом предотвращения самовольного оставления места службы. При этом растет число случаев их выдачи российскими командирами подчиненным за вознаграждение для побега на территорию России и избежания таким образом ответственности за совершенные преступления и правонарушения, в т.ч. против гражданского населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия начала отказывать боевикам в выдаче паспортов. Оккупанты боятся потока преступников с оккупированных территорий Украины.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

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