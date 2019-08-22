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Коммунальное ЧП в Луганской области: известно, когда жителям Лисичанска вернут питьевую воду

22 августа, 07:48

Утром в четверг, 22 августа, осуществляется заполнение системы водой

/ Фото: Pixabay

В Луганской области восстановили электроснабжение трех насосных станций и двух канализационных насосных станций КП "Лисичанскводоканал", которые отключили 19 августа из-за долгов за свет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 22 августа осуществляется заполнение системы водой. Остается обесточенной одна насосная станция "Приволье", - говорится в сообщении.

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Спасатели отметили, что в течение суток было подвезено населению 136 м3 технической воды. Всего с начала работ подвезено 253 м3 воды (из них подразделениями ГСЧС 198 м3 технической и 40 м3 питьевой воды).

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Евгений Мойсюк / Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

Напомним, что без воды остались жители частично Лисичанска, Новодружеска и Приволья – всего около 80 тысяч человек.

Отметим, что с начала года это уже не первая такая ситуация с "Лисичанскводоканалом", энергетики отключали его от электроснабжения в марте, так как у предприятия был долг 145 млн гривен. 

Ранее сообщалось, что Луганская область оказалась на пороге энергетического коллапса, без света и воды могут остаться почти миллион человек, а еще — сотни больниц, детских садов и других учреждений социальной сферы. Так, правительство инициировало отмену своего решения — продавать Луганской ТЭС газ по сниженной цене, пока не восстановятся поставки угля.

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вода долги лисичанск

Источник: Сегодня

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