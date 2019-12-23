В Луганской области горит психо-неврологический диспансер – 4 погибших и 4 пропавших

/ Фото: ГСЧС

В Старобельске, где ранее произошел взрыв в банке, горит корпус Луганского областного психо-неврологического диспансера, где на лечении находилось 113 пациентов.

Как сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, 22 декабря в 21-09 в пожарную часть Старобельска по спецлинии 102 поступило сообщение диспетчера что по адресу: Старобельский район, с. Бутковка, ул. Заводская, 2А, произошло возгорание здания корпуса № 1 Луганского областного психо-неврологического диспансера, где на лечении находилось 113 пациентов.

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Из здания были эвакуирован 101 пациент. В настоящее время известно о гибели четырех пациентов. На данный момент устанавливается местонахождение еще 4 людей бывших в корпусе во время начала пожара.

В Луганской области на месте происшествия создан штаб ЧС. Эвакуированных больных устраивают в другие медицинские учреждения используя для этого школьные автобусы из близлежащих поселков.

Напомним, ранее стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также известно, что этот пожар уничтожил уникальный научный архив и коллекцию древних костей. Ведь в шестиэтажном здании, кроме колледжа экономики и права, располагалось Институт морской биологии НАН Украины и одесский отдел Института археологии НАН.

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