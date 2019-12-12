Пожар в Одессе уничтожил уникальный научный архив и коллекцию древних костей

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Масштабный пожар в доме Асвадурова на Троицкой не только унес жизни 16 человек, но и уничтожил памятник архитектуры. Не пощадил огонь архив археологов и коллекцию древних костей, которые находились в здании. Об этом сообщает "Думская".

В шестиэтажном здании, кроме колледжа экономики и права, располагалось институт морской биологии НАН Украины и одесский отдел института археологии НАН. Биологи при пожаре потеряли практически все: коллекции, документы и что самое страшное – коллег. Пламя унесло жизни директора института Бориса Александрова и его коллеги Галины Иванович.

Сотрудникам института археологии повезло больше. Накануне пожара они ушли в отпуск.

"Отдел археологии располагался в настоящем закутке, куда очень сложно было добраться. Там был настоящий лабиринт коридоров, единственный лифт и лестница, до которой не так-то просто добраться. Уверен, что если бы в день пожара там находились люди, то все бы погибли", - рассказал бывший сотрудник учреждения.

Во время пожара была уничтожена огнем огромная коллекция палеозоологических материалов.

"Эти кости животных (сгоревшие в доме – ред.) были найдены при раскопках комплекса памятников национального значения в современном Белгороде-Днестровском. Речь идет об античной Тире и средневековом Белгороде. С ними работал палеозоолог и приводил коллекцию в порядок, чтобы потом передать на хранение в Одесский археологический музей. Эта коллекция погибла. Кроме того, погиб весь архив отдела", – рассказала бывшая заведующая отделом Татьяна Самойлова.

Специалист отметила, что восстановить утраченное невозможно.

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, спасатели полностью ликвидировали пожар на Троицкой. Девять из 16 жертв трагедии все еще не опознали.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

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