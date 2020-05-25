В луганском СИЗО нашли мертвым одного из главарей боевиков

По словам главаря одной из группировок, бывший командир боевиков был убит в камере

В оккупированном Луганске в камере следственного изолятора был найден мертвым один из бывших главарей банды "Призрак" – Александр Костин, известный по кличке "Август".

Об этом заявили на Telegram-канале "Луганский инсайд", сообщает автор Twitter-аккаунта Necro Mancer.

"Из-за карантина "Август" был помещен в одиночную камеру. Он был человеком нездоровым – у него был сахарный диабет – а лечение ему в СИЗО не проводили. По имеющимся данным, в крайнее время у него было два сердечных приступа. Вчера у него случился очередной приступ, в результате чего он скончался", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, самозваный "казачий атаман" Александр Конкин заявил, что "Августа" убили.

Отметим, что Костин был одним из создателей банды "Призрак" на территории Луганской области в 2014 году. Он был арестован оккупантами в августе 2018 года, а позже подконтрольный россиянам "суд" отправил его за решетку на 14 лет – за разбой и мародерство.

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Среди обвинений в адрес главаря был эпизод с расстрелом бизнесмена из Антрацита, который был убит в ночь на 9 мая 2014 года, который с женой и малолетней дочерью перевозил крупную сумму денег в своей машине.

Напомним, ранее бывший главарь банды "Восток" Александр Ходаковский подтвердил, что боевики совершали жестокие преступления против мирного населения.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее бывший "председатель совета министров ДНР" Александр Бородай также раскрыл сенсационные подробности о том, кто убивал главарей боевиков. По его словам, бывшего главу т.н. "ДНР" Александра Захарченко убрали агенты-пенсионеры КГБ.

А на днях командир роты боевиков из "ГБР Бэтмен" Роман Омельченко с позывным "Пластун" рассказал, что известных главарей "Л/ДНР" перебили наемники Путина. Речь идет об убийствах пророссийских террористов Алексее Мозговом, Александре Беднове ("Бэтмене"), руководителе "администрации" Игоре Плотницком, Евгении Ищенко.

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