В Луганской области гражданка РФ пыталась незаконно вывезти ребенка

В Луганской области гражданка России пыталась незаконно вывезти из Украины через пункт пропуска "Танюшевка" ребенка без соответствующего разрешения отца. Об этом сообщила пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.

За беспрепятственное пересечение украинско-российской границы женщина предложила пограничникам взятку в размере 5 тысяч рублей.

"В пункте пропуска "Танюшевка" гражданка Российской Федерации во время паспортного контроля предложила пограничникам Луганского отряда взятку в размере 5000 рублей за беспрепятственное пересечение государственной границы в связи с отсутствием нотариально заверенной доверенности от отца о выезде ребенка за пределы Украины", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на украинско-венгерской границе через пункт пропуска "Тиса" гражданка Украины пыталась покинуть территорию страны с 11-летним сыном, документы на вывоз которого оказались поддельным.

А в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) украинские пограничники задержали гражданина Польши, который предлагал незаконное денежное вознаграждение, чтобы вывезти за границу сына без разрешительных документов от матери.

Также семейная пара из Германии пыталась вывезти из Украины младенца пяти дней от роду, которого им продала украинка.



