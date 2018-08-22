Иностранец пытался незаконно вывезти из Украины 50 тысяч долларов

Гражданин Молдовы попытался незаконно вывезти из Украины через пограничный пункт пропуска "Платоново" в Окнянском районе области $50 000. Крупную сумму денег он вез в небольшой мужской сумочке.

"Сумму, которая превышает нормы перемещения, а это почти $40 000, изъяли представители ГФС", — сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

Напомним, гражданка Украины через пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе пыталась покинуть территорию страны с 11-летним сыном, документы на вывоз которого оказались поддельным. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Также мы писали, что во Львовской области Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками таможни предупредили незаконный ввоз на территорию Украины товара на 1 млн грн. Как сообщает пресс-центр управления СБУ в области, сотрудники спецслужбы получили оперативную информацию о том, что одна из киевских компаний может вносить ложные данные в товаросопроводительные документы для таможенного контроля, занижая стоимость импортированных товаров. Как предполагают в СБУ, компания таким образом могла уклоняться от уплаты таможенных и других платежей, предусмотренных законом.

Кроме того, напомним, харьковчанка пыталась вывезти в Россию 200 серебряных изделий общим весом около килограмма.