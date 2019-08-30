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В Луганской области пограничники задержали боевика "ЛНР"

30 августа, 15:35

Мужчина служил в инженерно-саперной роте милиции "ЛНР"

Пограничники Луганского отряда обнаружили мужчину, который на протяжении 2014 и 2015 года проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР". Об этом сообщили на сайте ГПСУ.

Так, вчера в пункт пропуска "Меловое" автомобилем GEELY прибыл гражданин Украины 1973 года рождения. Во время осмотра транспортного средства в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили десять предметов, похожих на боеприпасы калибра 7,62 и 9 мм, два чистых бланка пропусков в артиллерийскую бригаду "ЛНР" и удостоверение "Поисковый отряд ТАМАНЬ ДОСААФ России".

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Также, стало известно, что мужчина в течение 2014 и 2015 годов добровольно проходил службу в инженерно-саперной роте милиции "ЛНР". В должности водителя он неоднократно осуществлял перевозку военного имущества и боеприпасов.

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По данному факту направлено сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений, предусмотреных ст. 201, 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывные вещества и самодельные взрывные устройства.

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