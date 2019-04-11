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В Луганской области построят 11 современных амбулаторий

Сегодня, 19:07

8 из 11 амбулаторий находится на завершающей стадии строительства

Фото: loga.gov.ua
Фото: loga.gov.ua.

В сельских районах Луганской области возводят новые современные амбулатории, причем строительство 8 из 11 амбулаторий общей практики – семейной медицины находится на завершающей стадии. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь, сообщает пресс-служба ЛОГА.

"Каждый человек имеет право на качественную медицинскую помощь независимо от того, живет он в городе или селе. Благодаря реформе первичного звена медицины на Луганщине создаются достойные условия и для пациентов, и для врачей. Районы, где десятилетиями не строились учреждения здравоохранения, получат новые амбулатории с автомобилями для врачей в комплекте. Уже сейчас видно, как меняется лицо украинской медицины", – отметил Филь.

Отмечается, что общая стоимость строительства амбулаторий составляет 74,4 млн гривен.

Первой была построена Креминская врачебная амбулатория общей практики – семейной медицины, и сейчас продолжается его оснащение соответствующим оборудованием и мебелью. На очереди – амбулатория в Новопскове. Это типовые помещения, проекты которых утверждены на общегосударственном уровне.

Все заведения будут обустроены согласно табелю оснащения, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Украины от 26.01.2018 №148, в частности кардиографом, тонометром, глюкометром, а также гематологическим и биохимическим анализаторами для экспресс-анализа крови.

Планируется, что все 11 амбулаторий будут завершены и сертифицированы в текущем году.

Напомним, девятиэтажку для переселенцев строят в Рубежном Луганской области. 107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года. Ход строительства проверила супруга президента Украины.


Тем временем, в Днепре реорганизуют семейную медицину. До конца года в городе откроется порядка 10 новых амбулаторий. По замыслу, в них появится современное оборудование, а также возможность полноценно предоставлять медицинские услуги людям с ограниченными возможностями. "Сегодня" побывала в одной из новых амбулаторий и узнала, как будут преображаться медучреждения.

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Тег строительство, медицина, амбулатория

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