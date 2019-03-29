Девятиэтажку для переселенцев строят в Рубежном Луганской области

107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года

Девятиэтажку для переселенцев строят в Рубежном Луганской области 2019-03-29T22:47:30+02:00 Донбасс 107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года

Девятиэтажку для переселенцев строят в Рубежном Луганской области. 107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года. Ход строительства проверила супруга президента Украины.

Во время рабочей поездки в Луганскую область Марина Порошенко также посетила Центр реабилитации ветеранов войны и амбулаторию, которую сейчас строят в Кременной.

А в Северодонецке супруга президента наградила победителей областных конкурсов художественного творчества.

"Такие проекты, которые сегодня мы видим, они действительно могут реализовываться в рамках реформы децентрализации, которая успешно проходит по всей Украине. Районы уже имеют деньги на своих счетах и ​​они могут вкладывать их в социальные проекты", – заявила Марина Порошенко.

Напомним, внутренние переселенцы, участвовавшие в антитеррористической операции, в этом году получат больше средств на приобретение жилья, чем в 2018. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам ветеранов Максим Бурбак. Сейчас в очереди 1700 претендентов. По словам нардепа, в прошлом году АТОшники-переселенци получили 25 миллионов гривен. В этом году, уверен, расходы вырастут до 200 миллионов.

Ранее Марина Порошенко в интервью сайту "Сегодня" рассказала о результатах реформы инклюзивного образования за два года.

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