Девятиэтажку для переселенцев строят в Рубежном Луганской области
107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года
Девятиэтажку для переселенцев строят в Рубежном Луганской области. 107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года. Ход строительства проверила супруга президента Украины.
Во время рабочей поездки в Луганскую область Марина Порошенко также посетила Центр реабилитации ветеранов войны и амбулаторию, которую сейчас строят в Кременной.
А в Северодонецке супруга президента наградила победителей областных конкурсов художественного творчества.
"Такие проекты, которые сегодня мы видим, они действительно могут реализовываться в рамках реформы децентрализации, которая успешно проходит по всей Украине. Районы уже имеют деньги на своих счетах и они могут вкладывать их в социальные проекты", – заявила Марина Порошенко.
Напомним, внутренние переселенцы, участвовавшие в антитеррористической операции, в этом году получат больше средств на приобретение жилья, чем в 2018. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам ветеранов Максим Бурбак. Сейчас в очереди 1700 претендентов. По словам нардепа, в прошлом году АТОшники-переселенци получили 25 миллионов гривен. В этом году, уверен, расходы вырастут до 200 миллионов.
Ранее Марина Порошенко в интервью сайту "Сегодня" рассказала о результатах реформы инклюзивного образования за два года.
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