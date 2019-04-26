В Луганской области преступник во время задержания ранил полицейского

Ранее судимого мужчину подозревают в серийных ограблениях

Фото: ГУНП в Луганской области.

В Луганской области задержанный "на горячем" грабитель пытался сбежать и ранил ножом полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел сегодня утром в Рубежном. Как выяснилось, оперативник задержал злоумышленника, когда он выходил из ограбленной квартиры. Но вор пытался убежать и ударил полицейского ножом в живот. Несмотря на ранение, правоохранитель удерживал мужчину до приезда своих коллег и сотрудников следственно-оперативной группы.

Фото: ГУНП в Луганской области

Как выяснилось, 48-летний вор ранее был неоднократно судим. На данный момент его подозревают в серии краж из квартир жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Пострадавшего полицейского с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализировали в больницу, где его и прооперировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, не так давно в Днепре 17-летний парень набросился на прибывшего на вызов полицейского.

Кроме того, ранее в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Луганской области преступник во время задержания ранил полицейского". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"