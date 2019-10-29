В Луганской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажке: видео

Взрыв прогремел в многоэтажке в Луганской области. Рвануло так сильно, что ударной волной даже разрушило стены между двумя помещениями. Произошло все в городке Приволье. Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, владелец одной из квартир ремонтировал газовую печь, при работе взорвался газ. Мужчина выжил, но у него ожоги рук и лица, его госпитализировали.

Взрывы бытового газа – не редкость в Украине. Так недавно новости "Сегодня" сообщали о том, что в Тернопольской области в жилом доме прогремел взрыв. Тогда мужчина, который был в эпицентре тоже чудом выжил. Спасатели примчались на место ЧП за минуты и вывели хозяина – тот был в шоковом состоянии.

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Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, после которого за медицинской помощью обратились пять человек.

А в центре Херсона в ночь на 4 октября прогремел взрыв в здании общежития. Жильцом одной из комнат оказался советник областного руководителя Богдан Ковалев – именно под его окнами неизвестные заложили взрывчатку.

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