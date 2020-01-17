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В Луганской области студент-медик устроил лабораторию: готовил наркотики

17 января, 20:15

Парня разоблачили, ему грозит до 12 лет тюрьмы

/ Фото: Нацполиция

В Луганской области копы задержали студента-медика, который организовал у себя дома лабораторию по производству наркотиков и продавал "товар" через соцсети.

Как сообщили в областной прокуратуре, 18-летний парень изготавливал амфетамин прямо в своей квартире и продавал его через Telegram-канал.

Полицейские задержали студента во время получения очередного "заказа" – психотропного вещества PVP (так называемого "дизайнерского наркотика") общей массой около 100 граммов, что считается большим объемом.

Во время обыска в квартире студента было обнаружено лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ, прекурсоров и амфетамина.

Юношу задержали, ему объявлено о подозрении по статье о "незаконном приобретении, хранении особо опасного психотропного вещества с целью сбыта в особо крупных размерах".

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 315 тысяч гривен.

Парню грозит лишения свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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наркотики наркоторговля Луганская область амфетамин

Источник: Сегодня

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