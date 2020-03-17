В Луганской области вводят ограничения: накажут за повышение цен на продукты и транспорт

Магазинам предложили не пускать более 10 человек

В Луганской области, после объявления карантина из-за коронавируса, вводятся серьезные ограничения.

Об этом заявил глава Луганской областной государственной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, сообщает hromadske.

По его данным из неофициальных источников, на временно оккупированной территории области есть случаи инфицирования коронавирусом.

Гайдай подчеркнул, что 17 марта в область поступило почти полмиллиона масок, а экспресс-тесты медики должна получить до конца недели.

В тоже время он предупредил о недопустимости собрания большого количества людей и неприемлемости повышения цен на продукты и проезд в транспорте.

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"Все, кто будут поднимать цены — служба такси, перевозчики... Я воспользуюсь возможностями руководителя военно-гражданской администрации, чтобы довести до них, что это неправильно. Так же будем контролировать цены на продукты. Будем создавать рабочие группы", — сказал Гайдай.

Чиновник заверил также, что он будет "мгновенно реагировать" на информацию о повышении цен.

"Я думаю, что нам пойдут навстречу все владельцы крупных сетей, и у нас, в отличие от Киева, не будет пачка масок стоить 1200 грн", – предположил он.

Также он заявил, что власти будут предлагать почтовым операторам, чтобы в их отделениях находилось не более 3-4 человек одновременно.

"Будем пробовать контролировать даже супермаркеты. Понятно, что сложно, чтобы там всегда было не более 10 человек. Но сделать так, чтобы не было 30-40 человек — это возможно", — предположил Гайдай.

По словам чиновника, в регионе будут бороться с фейками о коронавирусе, которые распространяют в социальных сетях.

"Если есть человек, который сидит дома, ему нечего делать, и он в Facebook разгоняет всевозможные фейки, вроде того, что со спутников нас будут поливать спиртом, что надо оборачиваться в белые простыни, что мы все погибнем... Я дал поручение киберполиции, чтобы она жестко реагировала на такие вбросы дезинформации", — предупредил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где на тот момент подтвердились случаи коронавирусной инфекции, – Житомирской и Черновицкой.

Также стоит добавить, что целый ряд крупных украинских городов ввели серьезные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них Харьков, Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

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