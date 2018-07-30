В Мариуполь прибыла 316-я колонна Штаба Рината Ахметова

Сегодня, 11:48

В распределительный центр доставлены 180 гуманитарной помощи

В Мариуполь прибыла 316-я колонна Штаба Рината Ахметова

Сегодня утром в Мариуполь прибыла 316-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова. 9 фур доставили в распределительный центр 180 тонн гуманитарной помощи. Из продуктов будут сформированы наборы выживания, предназначенные для самых нуждающихся жителей Донбасса.

"Из-за тяжелых условий жизни люди в прифронтовой зоне остро нуждаются в гуманитарной помощи. Прежде всего – в продуктах. В августе помощь Штаба получат жители 48 населенных пунктов, причем большинство их находятся на линии огня. В 43 из них наборы выживания доставят бригады мобильной выдачи. Продукты предназначены для детей, стариков, людей с инвалидностью, многодетных семей. Многие оказались без самого необходимого – им зачастую негде и не на что купить еду", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе, Штаб Рината Ахметова регулярно доставляет продукты питания в 85 населенных пунктов прифронтовой зоны. Для множества людей это не только существенная помощь, но и единственная возможностью избежать голода. Почти за четыре года работы Штаба спасены жизни более миллиона Мирных на Донбассе.

Подробную информацию о получении помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0800-509-001.
Донбасс, Мариуполь, помощь, Гуманитарный штаб Рината Ахметова

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Источник:

"Сегодня"

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