В Мариуполе автомобиль насмерть сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе

В городе Мариуполь Донецкой области автомобиль насмерть сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вчера, 6 сентября, около 17:30, на проспекте Нахимова. Как выяснилось, Opel, под управлением местной жительницы, пытался объехать автомобиль, который остановился перед "зеброй", не справился с маневром и задел другую машину сбоку. Продолжая движение, легковушка наехала на пожилую женщину.

В результате ДТП 80-летнюю пенсионерку с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в больницу, где она через несколько часов скончался.

"По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – добавили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.