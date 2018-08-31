В Мариуполе автомобиль сбил мать с ребенком на пешеходном переходе

В городе Мариуполь Донецкой области легковушка "ВАЗ" сбила на пешеходном переходе мать с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло 30 августа, около 16:00 в Левобережном районе города. Автомобиль под управлением 29-летнего местного жителя сбил на пешеходном переходе женщину и ее дочь. В результате аварии пострадавших госпитализировали в больницу с переломами и травматическим шоком.

На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются, назначаются экспертизы. По факту аварии уже открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного рухуабо эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Ведется досудебное расследование.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.