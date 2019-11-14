В Мариуполе держится рекордно теплая для ноября погода

На пляжах города еще можно встретить загорающих людей

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Бархатный сезон на Азовском море неслыханно затянулся. Синоптики фиксируют температурные рекорды за все годы наблюдений.

Год назад в это же время в Мариуполе уже лежал снег. Сегодня в приморском городе – ни одного намека на зиму.

Футболки, легкие куртки и солнцезащитные очки – такую ​​одежду сегодня носят в Мариуполе.

"Это прекрасно, это классно. Можно погулять и не боятся, что пойдет дождь". "Подольше бы оставалась такая чудесная погода, чтобы в ноябре так было, очень тепло", – говорят жители Мариуполя.

Раздетые люди на пляжах никого не удивляют. Это второй шанс для тех, кто не позагорал летом, шутят местные.

"Приезжайте, отдыхаем. Дышим морским воздухом. Это хорошо. Но это неестественно", – говорит один из отдыхающих на пляже.

В эти выходные в Мариуполе зафиксирован температурный максимум за всю историю наблюдений – плюс 16 градусов. До этого рекордной температурой этих дней считалась температура 1948 года – 14 градусов тепла.

Затяжной бархатный сезон в Мариуполе, это "подарок" из самой Африки, рассказывают "Сегодня" синоптики.

"Произошло это в результате смещения теплой воздушной массы из Африки, из Средиземного моря. Распространяется на восточную Европу, в том числе на Украину, Азовское море", – объясняет синоптик Алина Филиппова.

По прогнозам синоптиков плюсовая температура в Донецкой области продержится почти до конца месяца, однако выше 12 градусов подниматься уже не будет.

"Эта воздушная масса потихонечку как бы остывает. И смещается на восток, на юго-восток", – говорит Алина Филиппова.

Медики же такой погодой обеспокоены. Мол, резкое колебание температур – это дополнительная нагрузка на организм. Поэтому не рекомендуют недооценивать последний месяц осени.

"Риски всегда у нас велики. Поэтому мы в первую очередь должны всегда одеваться по погоде", – говорит семейный врач Наталия Толмач.

С началом декабря резкого похолодания ожидать тоже не стоит, рассказывают синоптики. Если холод и достанет юга Украины, то морозы придутся в основном на последние два месяца зимы.

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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