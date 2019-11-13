Зимой и не пахнет: синоптики рассказали о погоде до начала следующей недели

В течение пяти дней в Украине удержится сухая и солнечная погода

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Дожди, которые властвовали в западных регионах Украины первую половину недели, уже с четверга уйдут, и в Украину придет сухая, солнечная и по-осеннему теплая погода. Как сообщили в Гидрометцентре, днем воздух будет прогреваться до +10-14 градусов, а ночных заморозков не предвидится.

Так, в четверг, 14 ноября, на западе Украины все еще прогнозируют дожди, но их вероятность не очень велика. К концу дня небо прояснится. На остальной территории – без осадков. Температура воздуха в целом по Украине составит от +10 на востоке страны до +15 тепла в западных областях.

В пятницу, 15 ноября, на всей территории Украины прогнозируют сухую и солнечную погоду. Воздух прогреется равномерно до +12-14, на юге и в Крыму до +16-19.

Реклама

В субботу, 16 ноября, погода буде схожей с предыдущим днем. За исключением того, что температура воздуха днем и ночью снизится на 1-2 градуса, но до ночных заморозков дело не дойдет.

В воскресенье, 17 ноября, погода удержится на уровне предыдущих двух дней. Сухо, солнечно и достаточно тепло по всей территории Украины. Воздух прогреется от +10 до +13, на юге до +16.

В понедельник, 18 ноября, похолодает еще на 1-2 градуса в регионах, где накануне было теплее. Но в целом по всей Украине днем будет до +10-11, ночью +1-3 тепла. Дождей не предвидится.

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама