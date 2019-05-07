В Мариуполе на огороде нашли окровавленное тело в пакете

В убийстве пенсионера подозревают его внука

В Мариуполе местная жительница на огороде соседа увидела окровавленный пакет и вызвала полицию. В пакете нашли изуродованное тело. Журналисты "Сегодня" узнали, кем оказался погибший и удалось ли задержать убийцу.

Жуткую находку обнаружили в одном из местных дачных кооперативов. Сейчас здесь работают водолазы – ищут вещественные доказательства. Как выяснилось, местная жительница, которая вызвала полицию, увидела соседа, который тянул городом окровавленный пакет. Мужчина сбежал, а пакет бросил. В нем правоохранители обнаружили останки человека без головы – ее правоохранители нашли позже. Погибший оказался 79-летним пенсионером.

Задержали и владельца жуткого пакета. Это – безработный 33-летний внук убитого, последний год проживавший с дедушкой.

"Он был задержан на 72 часа в порядке статьи 208 УПК Украины. В ходе многочасового обыска были найдены неопровержимые факты совершения им убийства своего родного дедушки. А также изъяты возможные орудия преступления", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника Приморского отделения полиции Дмитрий Тельнов.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до пятнадцати лет за решеткой.

Напомним, ранее в Павлограде произошло кровавое преступление – в одном из домов города произошла резня. Жертвами убийства, в котором подозревают школьника, стал 30-летний мужчина и его четырехлетний сын, а 35-летняя беременная женщина оказалась в больнице.

Также сообщалось об убийстве под Запорожьем, где пьяный сын после ссоры ударом вилки убил отца.

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