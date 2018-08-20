В Мариуполе неизвестные в балаклавах избили участников Арт-платформы

В настоящее время около 10 пострадавших, среди которых артисты, зрители и менеджер ТЮ

Вечером 19 августа в Мариуполе группа молодых людей в балаклавах напала на участников арт-платформы ТЮ, сейчас около десяти пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.

Отмечается, что примерно в 22.00 во время выступления молодежной группы на платформу ТЮ напали около 30 молодых людей в черной одежде и балаклавах.

"Атакуя ворвались в помещение, распылили газ, разбили технику и инструменты, атаковали музыкантов и зрителей. Нападавшие крушили все и всех на своем пути, используя нашу мебель в качестве оружия", – говорится в сообщении.

По данным представителей платформы, атака длилась меньше минуты, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Сообщается, что в настоящее время около 10 пострадавших, среди которых артисты, зрители и менеджер ТЮ.

Отмечается, что нападавшие атаковали помещения одновременно со всех сторон.

"На двух из них были замечены футболки Нацкорпусаа. Относительно возможного мотива нападения, оставим поиск версий правоохранителям. Надеемся, что наконец третье нападение на наше пространство будет расследовано, поскольку, к сожалению, предыдущие случаи заминались, несмотря на наши старания", – заявили в организации.

Там добавили, что убеждены в том, что этот случай связан с рядом нападений на активистов, которые "происходят в последнее время по всем регионам Украины и, к сожалению, остаются нерасследованными".

На месте работают охранники, полиция и медики.

Напомним, в Одессе сотрудники ночного клуба напали на иностранца.

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