В Одессе сотрудники ночного клуба напали на иностранца

Сегодня, 15:47

Мужчины отобрали у юноши деньги и мобильный телефон

 

Фото: скриншот
Фото: скриншот

В Одессе правоохранители за совершение разбойного нападения на иностранца задержали сотрудников ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Двое мужчин на пляжной зоне одного из ночных клубов города применили вещество слезоточивого действия против 19-летнего гражданина соседнего государства и открыто завладели его деньгами и мобильным телефоном", – рассказали в полиции.

На данный момент правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения по факту нападения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины.                                       

Не так давно в Одессе полицейские задержали 36-летнего иностранца, который на рынке "Привоз" разбил голову прохожемуПолицейским установили местонахождение преступника и задержали его.

Также мы писали о том, что в Печерском районе столицы на улице Верхней неизвестные избили иностранца, его с ушибами тела доставили в больницу. 
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