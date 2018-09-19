В Мариуполе презентовали уникальную фотокнигу "Донбасс и Мирные"

Фонд Рината Ахметова 18 сентября презентовал в Мариуполе уникальную фотокнигу "Донбасс и Мирные".

"Донбасс и Мирные" – это 11 историй Мирных жителей Краматорска, Бахмута, Авдеевки, Красногоровки, Песок и других населенных пунктов, оказавшихся в эпицентре войны на Донбассе. Герои историй – старики и дети, жизнь которых военные действия разделили на До и После.

Презентация фотокниги прошла в формате публичных чтений. Со сцены истории Мирных были не просто прочитаны, а прожиты актерами Мариупольского народного театра "Театромания" и телеведущим Олегом Панютой. По словам режиссера постановки Антона Тельбизова, он впервые столкнулся с таким сильным и вместе с тем сложным материалом. Ведь судьба каждого героя – настоящая драма, виной которой стала война. Вместе с тем, каждый герой – вдохновляющий пример того, как малыши и взрослые вопреки всему – голоду и ранениям, продолжают жить, любить, радоваться.

По словам Романа Рубченко, директора Фонда Рината Ахметова, Мариуполь выбран для чтений неслучайно, ведь сейчас город стал, по сути, новым центром Донбасса и новым домом для десятков тысяч переселенцев. Кроме того, город сам пережил страшные обстрелы и знает, что такое война, не понаслышке. Одна из героинь фотокниги – уроженка Мариуполя, шестилетняя Милана Абдурашитова. Зимой 2015 года, во время обстрела микрорайона Восточный, погибла мама Миланы – она накрыла собою дочь. Девочка чудом выжила, но потеряла ножку.

"С начала вооруженного конфликта Ринат Ахметов спас более миллиона человеческих жизней на Донбассе. За четыре года, которые работает самая большая программа Фонда – Гуманитарный штаб, каждый день нам звонят, пишут, рассказывают свои истории живущие на линии разграничения люди. Их слова леденят сердце и никого не оставляют равнодушным. Им нельзя не сопереживать и оставить незамеченными. Это истории простых людей, которые должны быть рассказаны. Книга "Донбасс и Мирные" стала первой ласточкой в череде изданий, которые позволят миру услышать эти истории. Там продолжают жить люди: дети и старики, учителя и медсестры, которые ежедневно находятся в очень сложных условиях. Им страшно, больно и тяжело, но они выживают с надеждой на мир. Для того чтобы эту надежду услышали другие, о ней нужно говорить. Именно поэтому Фонд рассказывает эти истории, издает книги, работает над тем, чтобы как можно больше людей узнали о людях сильных духом и надеждой, показывая всем нам пример стойкости", – сказал Роман Рубченко.

Он подчеркнул, что Фонд Рината Ахметова будет рассказывать о судьбах жителей Донбасса как можно большему количеству людей.

"Фонд будет делать это системно и планомерно – так, как работал все эти годы. Важно, чтобы истории были не только рассказаны, но и услышаны. Чтобы во всей стране и Европе люди смогли ощутить, что это за дети, пенсионеры, которые живут на линии разграничения в таких сложных условиях. И почему они там продолжают жить. Важно, чтобы наши современники и будущие поколения знали, что на самом деле происходит и как выживают сейчас Мирные, ставшие невольными жертвами этой войны", – отметил Роман Рубченко.

Заместитель городского головы Александр Кочурин после презентации фотокниги отметил:

"Люди, ставшие жертвами войны, – герои нашего времени. О них нечасто говорят и их имена знают немногие. Но за каждым человеком – своя история борьбы и преодолений. Мариуполь знает более 120 тысяч таких историй. Люди, потерявшие прежнюю жизнь, уместив весь свой быт в рюкзак, бежали от разрушений и нескончаемых взрывов. Для многих из них новым домом стал Мариуполь. Я рад, что для десятков тысяч человек мы смогли перевернуть страницу истории их жизни, где была война, и открыть новую главу – в мире и процветании. Мариуполь знает, что такое война, и потому так ценит мир. Эта фотокнига наполнена голосами тысяч людей. И их историю должен услышать каждый".

Книга "Донбасс и Мирные" ранее была презентована в Киеве и Брюсселе, а также передана в международные организации и посольства. О ней уже знают далеко за пределами Украины.

Презентация фотокниги состоялась в преддверии Международного дня Мира, который отмечают 21 сентября.