В Мариуполе с поличным поймали наркодилера: появились фото

В Мариуполе на продаже наркотиков попался молодой парень. Теперь задержанному грозит тюремный срок.
Парня оперативники Приморского отделения полиции заметили во время патрулирования – он дерзко и подозрительно себя вел. Копы остановили его не зря, ведь у юноши нашли 29 свертков с амфетамином и 9 – с экстази.
Как рассказали в пресс-службе полиции в Донецкой области, мужчина продавал амфетамин и экстази через "закладки". Товар он получал через интернет, а "дозы" прятал в неприметных местах. Копы уже открыли уголовное производство. Теперь дилеру грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.
А в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.
Также мы сообщали, что в Украине появились дельцы, которые начали массово предлагать бесплатные наркотики. Свой товар они рекламируют традиционным образом – с помощью надписей в многолюдных местах.
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