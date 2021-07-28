В Мариуполе в море вылили токсичную краску. Вода стала красной – фото и видео

Спасатели оградили загрязненный участок, чтобы вещество не попало в акваторию Азовского моря

Краска попала в Азовское море. Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе на Центральном пляже разлили краску в море. Весь берег окрасился в красный цвет, произошел замор малька бычка. Ущерб от токсичной краски оценили в 1500 гривен, виновника оштрафуют на 136 гривен.

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Об этом сообщила Госэкоинспекция Донецкой области, пишет сайт Мариуполя.

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В документе написали, что виновного привлекли к ответственности по статье 59 ч.1 Кодекса Украины, он добровольно выплатил штраф.

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В ГСЧС добавили, что спасатели установили боновое заграждение на участке городского пирса, чтобы краска не попала в акваторию Азовского моря.

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Напомним, в Одессе Госпродпотребслужба временно запретила купаться в море из-за мощных ливней, которые прошли 22 июля.

Кроме того, в Киеве с 17 июля на всех муниципальных пляжах запретили купаться и вывесили красные флаги. Однако такие меры ввели для профилактики.