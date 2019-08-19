В Мариуполе в результате ДТП микроавтобус повис между деревом и троллейбусом, фото

В автобуса лопнуло колесо, в результате чего водитель выехал на зеленую зону

/ Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе микроавтобус Volkswagen столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось 18 августа вечером. Об этом сообщили очевидцы, передает 0629.ua.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался в сторону Торгового флота Донбасса. У транспортного средства лопнуло колесо, в результате чего водитель выехал на зеленую зону и столкнулся с троллейбусом. В результате инцидента микроавтобус застрял между деревом и троллейбусом.

Водителя каретой скорой помощи увезли в больницу. На месте аварии работают сотрудники полиции.

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Напомним, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе . Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору. От удара авто превратилось в груду металла, самые сильные повреждения пришлись на заднюю часть машины.

Кроме этого, в Винницкой области легковушка врезалась в припаркованный грузовик. ДТП унесло жизнь одного из пассажиров ВАЗа.30-летний водитель ВАЗ 2115 не справился с управлением, и легковушка врезалась в припаркованную на обочине дороги фуру DAF с полуприцепом. На момент столкновения на грузовике, который перевозил комбайн с жаткой, были включении аварийные огни.

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