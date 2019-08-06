Водитель ВАЗа и двое его пассажиров попали в реанимацию

Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка врезалась в грузовик 2019-08-06T11:24:00+03:00 Другие регионы Водитель ВАЗа и двое его пассажиров попали в реанимацию

В Винницкой области легковушка врезалась в припаркованный грузовик. ДТП унесло жизнь одного из пассажиров ВАЗа, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Жуткая авария произошла вчера около 23:15 вблизи села Озеро Немировского района. Как выяснилось, 30-летний водитель ВАЗ 2115 не справился с управлением, и легковушка врезалась в припаркованную на обочине дороги фуру DAF с полуприцепом. На момент столкновения на грузовике, который перевозил комбайн с жаткой, были включении аварийные огни.

В результате ДТП 40-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия. Водителя ВАЗа и двоих его пассажиров госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. 52-летний водитель грузовика не пострадал.

Сейчас копы назначили ряд экспертиз, после проведения которых установят ​​окончательную причину аварии. У водителя легковушки взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

"По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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