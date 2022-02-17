В Новой Кондрашовке оккупанты открыли стрельбу – снаряды летят прямо над районом (видео)

В Новой Кондрашовке Луганской области, что является районом Станицы Луганской, 17 февраля слышны взрывы и выстрели российских оккупантов. Местные жители записывают и публикуют видео опасных моментов.
Об этом сообщили в Telegram-канале APnews.
На опубликованной записи можно услышать свист падающих снарядов. По словам очевидца, они пролетают прямо над районом.
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Что известно об обстрелах?
По состоянию на утро 17 февраля в Станице Луганской продолжаются обстрелы. Снаряды попали в детский сад – детей эвакуировали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Министерстве обороны Украины.
Как нам стало известно, в результате обстрела 8 детей эвакуировали из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
По состоянию на 11:30, подразделения ГСЧС привлечены в пгт Станица Луганская в количестве 15 человек и 3 ед. техники, включая пиротехнический расчет.
Кроме того, во состоянию на 17 февраля половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.